Ce lundi matin, vers 8h45, un senior a perdu le contrôle de son véhicule après ce qui semble être un malaise au volant.

Il circulait à bord de sa Citroën sur la rue Jean-Baptiste Cuinié, à Goutroux, en direction de Courcelles, quand il a accroché le rétroviseur d'un autre véhicule en stationnement. Mais sans s'arrêter, il a continué sur sa lancée sur près de deux-cent mètres avant de s'engager dans la rue des Quatre Seigneureries.

Là, il a percuté un véhicule en stationnement, au niveau du flanc arrière gauche, et pendant que la voiture stationnée était projetée sur une autre garée à proximité, la Citroën s'est retournée pour finir sur le toit, au milieu de la chaussée.

© FVH

© FVH

Le conducteur était coincé dans son véhicule, la tête en bas : les pompiers de Charleroi ont été envoyés en urgence sur les lieux avec une désincarcération et un balisage, suivis d'une ambulance de R'Med et d'un SMUR de l'hôpital André Vésale (CHU). Le senior a finalement pu être extrait de sa voiture sans désincarcération avant d'être emmené en milieu hospitalier.La police locale est intervenue pour le constat, et le dépanneur Montebello a été chargé d'emmener les véhicules accidentés.