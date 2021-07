Goutroux : une voiture finit sur le toit après avoir percuté un véhicule en stationnement Charleroi JVE © FVH

Dimanche vers 17h, une voiture qui circulait de Roux vers Goutroux a dévié sur sa droite et a fini sa course sur le toit, rue de Liseron à Goutroux, après avoir percuté un véhicule en stationnement qui a été éjecté et a heurté une autre voiture. Aucun blessé n'est à déplorer, la police locale de Charleroi a procédé aux constats d'usage.