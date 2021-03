Après les annulations successives des carnavals, c'est au tout de la Fête de la Saint-Grégoire de Gouy-lez-Piéton d'être annulée.

L'annulation de l'édition 2021 prévue traditionnellement le 12 mars est un coup dur pour une jeunesse en mal d'activités et de loisirs.

Pour rappel, lors de la Saint-Grégoire, les enfants frappent de portes en portes afin de récolter des friandises tout en récitant le traditionnel chant de circonstance. Ce jour est aussi important car il contribue à tissus du lien entre jeunes et moins jeunes.

Cette annulation fait suite aux différentes mesures mises en place afin de contrer la propagation du virus. En effet, avec l'interdiction de se rassembler à plus de quatre personnes, il est difficile de maintenir la récolte en porte-à-porte.

Même si la fête ne pourra pas avoir lieu, les enfants ne seront pas oubliés. Le comité des fêtes de Gouy organisera une distribution de bonbons via les établissements scolaires.

"C'est triste pour les enfants, les personnes âgées et isolées, les familles que cette tradition ne puisse égayer le village de Gouy comme chaque année car cet événement est cher au cœur des gouytois. Dans une période aussi difficile que celle-ci, la Saint Grégoire aurait apporter beaucoup de joie et d’espoir à chacun. Nous n’avons d’autre choix que de rester raisonnables, solidaires et prudents afin de mieux nous retrouver dans les mois à venir," commente Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre.

L'échevin du Folklore, Joël Hasselin déplore aussi l'annulation de la fête et rappelle que le bon sens prime dans ce genre de décision. "Je suis le premier à déplorer cette situation qui nous prive des moments de liesse que nous attendons tous. Je sais que de nombreux gouytois vont être déçus de cette annulation. Aujourd’hui, le bon sens collectif, notamment pour les plus jeunes qui se sentent moins concernés par la maladie, est de tout faire pour ne pas exposer notre population la plus vulnérable à la Covid-19."