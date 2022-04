Découvertes historiques, naturelles, initiation à la peche, visite d'une écurie, géocaching, escapade sportive : il y en a pour tous les goûts. Sur 4 km environ, à l'exception du long parcours fin juin qui en fera 8, les balades se veulent tout public. "On a choisi le mercredi après-midi pour que ça soit intergénérationnel, mais on est conscients que ça limite le public des travailleurs, notamment. Mais on voulait pouvoir aussi attirer les enfants, d'où cet horaire", détaille Laura Stas, coordinatrice des Maisons de village. "Les balades durent en moyenne 2h30, mais il arrive que ça dure un peu plus longtemps si on fait plus de pauses, parce qu'on s'adapte au rythme du groupe à chaque fois, et il y a pas mal de pensionnés."

C'est bien entendu entièrement gratuit, mais l'inscription préalable est obligatoire via le 0489/54.18.78 ou 071/466.361.



Voici le programme détaillé: