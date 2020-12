Le 14 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu son jugement dans le cadre d’un vaste dossier de trafic de stupéfiants comportant dix-sept cartons et douze prévenus. Parmi les prévenus condamnés, il y a Orhan, condamné à 3 ans de prison ferme par défaut avec une amende de 3.000 euros pour la vente et la détention de cocaïne entre le 1er janvier 2019 et le 23 mai 2019 à Châtelet et Farciennes.

Gérant de société, Orhan jurait n’avoir jamais vendu de drogues. Le patron prétendait même être la "tête de Turc" du dossier, avançant la thèse de la théorie du complot de la part des autres prévenus. "Tout le monde essaye de se défendre. Ils ont certainement eu peur et donc ils rejettent la faute sur moi."

Seulement, lorsqu’il a été arrêté en mai 2019, Orhan avait admis "certains dépannages" vers des clients lors de ses auditions devant la police. Mais face au tribunal, Orhan semblait avoir oublié ces aveux. Si les déclarations ne suffisaient pas, le dossier démontrait des écoutes téléphoniques sans équivoque et qui confirmaient les dépannages effectués par Orhan avec un numéro de téléphone qu'il avait signalé être le seul à utiliser. La confirmation de la peine prononcée en octobre dernier était requise, avec éventuellement la possibilité d’accorder un sursis probatoire à Orhan.

Ce mercredi, Orhan a obtenu une mesure de faveur du tribunal. Il devra se tenir loin des ennuis judiciaires durant 5 ans.