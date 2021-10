Le prévenu, âgé de 60 ans, était déjà connu pour une première condamnation en 1998. De nouveau condamné à 37 mois de prison par défaut, Daniel avait formé opposition à ce jugement et obtient une seconde chance du tribunal correctionnel.

En 1998, Daniel a écopé d’une peine de 3 ans de prison avec une mesure de faveur pour un premier attentat à la pudeur.

Vingt ans après cette condamnation judiciaire et malgré un suivi spécifique, Daniel avait pourtant réitéré sur une jeune mineure de 7 ans, dont la mère était la voisine de caravane dans un camping de la région du Centre. Selon la jeune victime, « Daniel lui a soulevé la robe avant de tirer sur l’élastique de sa culotte pour regarder son sexe. »

Pour ce second attentat à la pudeur, le prévenu avait écopé d’une peine de 37 mois de prison par défaut le 7 octobre dernier. Jugement pour lequel le prévenu avait formé opposition. « Elle est venue me déposer un repas et elle m’a demandé un rouleau de papier toilette en échange. C’est en lançant ce rouleau que sa robe s’est soulevée », expliquait-il, contestant également avoir tiré sur l’élastique de la petite culotte de la mineure.

Ce vendredi matin, le prévenu, qui avait admis « que ce qu’il aimait, c’était de regarder », a obtenu un second sursis probatoire de 5 ans avec une peine de 37 mois de prison.