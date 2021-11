La nuit du 16 au 17 mai 2020, Anna (prénom d’emprunt) a été violée dans l’une des chambres d’une colocation dont faisait partie le prévenu à l’issue d’une soirée entre amis.

Avant ces faits ignobles, la jeune femme était montée à l’étage, pas très en forme après avoir bu. Rapidement, Antonino avait rejoint sa proie pour profiter de l’occasion pour passer à l’acte.

Il y a un mois, Antonino avait enfin comparu devant la justice pour s’expliquer sur ces faits ignobles. Condamné à 4 ans de prison ferme par défaut, le prévenu avait formé opposition au jugement pour échapper à la peine de prison ferme initialement prononcée.

Interrogé sur les faits, Antonino avait indiqué avoir "obtenu le consentement de la victime" lors d’une seconde tentative. "Avant ça, on avait parlé une première fois et je lui avais touché les seins. Elle m’avait dit non avant de se rendormir. Après j’ai recommencé à la retoucher avant de la pénétrer", expliquait-il.

Mais Anne confirmait bien dans son audition "avoir été complètement bourrée cette nuit-là et s’être réveillée alors que son agresseur était déjà sur elle." Comme une femme sur quatre, cette dernière a subi des violences sexuelles. La jeune femme avait courageusement évoqué son calvaire à une amie, avant de porter plainte à la police dès le lendemain.

Pour ce viol par ruse, Antonino obtient un sursis probatoire partiel pour deux ans de prison. Ce qui veut dire que ce dernier devra quand même purger une peine de 2 ans de prison ferme.