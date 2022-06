C'est une opération peu courant qui se déroule sur le site des étangs au Centre de Délassement de Marcinelle. Tout le monde a encore en mémoire les images spectaculaires des piscines noyées sous les mètres cube d'eau emportant tout sur leur passage. Les ruisseaux approvisionnant les étangs ont complètement débordés et les bassins de décantation ont été dépassés.

Durant toute cette semaine et jusque mercredi prochain, c'est donc le bassin de décantation qui sera vidé de toutes les terres qui s'y sont accumulées. "Nous avons eu en trois jours les quantités d'eau équivalentes à plusieurs années. Forcément, il n'a pas su servir de bassin tampon et surtout si on avait des pluies de même force on risquerait qu'il n'assume pas bien son rôle. Sa fonction est d'arrêter les « crasses » avant qu'elles n'aillent dans l'étang. Si le bassin de décantation ne peut être pleinement fonctionnel, les eaux iront dans les grands étangs qui eux, ne peuvent pas assumer cette fonction de tampon," explique Antoine Tanzilli, directeur de la Régie Communale Autnome.

© NGOM

Au-delà de l'opération de curage du bassin de décantation, l'avenir du site est aussi préparé. "On a besoin du bureau d'étude de la Province pour voir, ce qui dans la structure de notre organisation hydraulique peut être amélioré. Que pouvons-nous faire pour minimiser les risques ? On sait très bien que quand il y a des crues exceptionnelles on ne sait jamais empêcher l'eau de déborder. Le travail du bureau d'étude est de voir comment le curage peut se faire. La dernière grande intervention date d'il y a 20 ans et une plus petite intervention a eu lieu il y a 3 ans."

Afin d'éviter de nouvelles catastrophes, les services de la Province ont été requis. Venue se rendre compte sur place des travaux, la députée provinciale Fabienne Devilers avait fait le déplacement. "Comme il s'agit d'un cours d'eau de catégorie 2, c'est à la Province de prendre les choses en charge. Un premier travail a déjà été fait en octobre dernier. Tout le nettoyage va être fait. Seuls les étangs appartiennent à la ville de Charleroi. Nous nous occupons seulement des cours d'eau. D'un point de vue provincial, nous sommes en charge de plus de 1.600 km de cours d'eau." © NGOM

Au total, ce sont quelque 500 m³ de boue qui seront extraites du bassin de décantation. Elles seront mises à sécher pendant un mois avant d'être reprises par une société chargée de la transformer en terreau. Une analyse a déjà été effectuée afin de déterminer la qualité de ces terres. Aucune anomalie n' été détectée ce qui permet cette remise rapide dans le circuit.