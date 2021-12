La résistance a porté ses fruits, les théâtres et les cinémas pourront ouvrir le cœur à l'aise.

L'annonce au dernier Codeco de fermer les théâtres et les cinémas avait soulevé un tollé auprès des opérateurs culturels et aussi du public. Depuis deux ans, le secteur jonglait avec des mesures destinées à assurer la bonne tenue des séances et de l'accueil du public.

Certains, comme le Quai 10, avait décidé de ne pas tenir compte de cette demande de fermeture et gardaient leurs portes ouvertes bravant par là les injonctions du fédéral. Dans la région, cette "désobéissance" avait même fait tâche d'huile puisque la Ruche Théâtre et le Marignan avaient rejoint le camp des résistants.

Pour tous, l'avis du Conseil d'Etat de rouvrir les salles provoque un ouf de soulagement qui va animer positivement les esprits en cette fin d'année.

A la Ruche Théâtre, le plus vieux théâtre actif de Charleroi, c'est donc l'esprit apaisé que la pièce "La Cage aux folles" pourra se jouer ce 31 décembre et jusqu'au 9 janvier . "Moralement c'est très difficile à tenir. Nous avons toujours dû nous adapter. Il n'a pas toujours été facile de se positionner car du jour au lendemain on pouvait nous fermer sur des bases parfois discutables. La dernière décision nous a montré que nous défendre à juste titre portait ses fruits. Nous avons toujours tout mis en place pour accueillir le public dans les meilleures conditions. Cela prouve encore une fois que le secteur culturel a toute son importance dans la vie. Quand nous sommes allés à Bruxelles pour la manifestation contre les mesures du Codeco nous avons ressenti une vraie solidarité entre les opérateurs culturels , nous n'étions pas seuls dans notre coin," explique Eladia Cerrato Sanchez, responsable de la Ruche Théâtre.

Du côté du Quai 10 c'est aussi l'heure du soulagement et des cœurs légers. "Même si nous avions décidé de rester ouvert, nous pouvons maintenant le faire dans un tout autre état d'esprit. Nous ne nous demanderons plus si la police viendra nous fermer même si nous avions eu l'assurance qu'il n'y aurait pas eu d'intervention de la Ville de Charleroi et de la justice. Nous avons été convaincu depuis le début du bien fondé de notre action de résistance. Ce qui est juste est maintenant devenu légal," se félicite Matthieu Bakolas, directeur du Quai 10.

Si le secteur culturel peut revendiquer une victoire, le combat reste long pour certains qui, même s'ils ont rouvert doivent se battre tous les jours pour remplir les caisses comme la Ruche Théâtre et le Marignan dont les subventions sont parfois dérisoires.