Après avoir été suspendu en 2020, l'Echevine des Fêtes Babette Jandrain se réjouit du retour du Marché de Noël sur les deux places du centre-ville de Charleroi. "Avec nos partenaires de 50N5E et l’ASBL Charleroi Centre Ville, nous nous offrons l’occasion de revivre de belles festivités de fin d’année, nous les avons bien méritées", explique l’Echevine.

Vin chaud, raclettes et artisans occuperont à nouveau la cinquantaine de chalets mis à disposition sur la place Verte.

Dès le 26 novembre et jusqu'au 8 janvier, les amis et familles pourront se retrouver dans une ambiance festive.

Même si les réjouissances de Noël sont de retour, il faudra composer avec les mesures adaptées à la situation sanitaire. En effet, le Covid Safe Ticket sera de rigueur pour qui souhaite entrer dans l'enceinte.

Sur la Place Verte les amoureux de la glisse seront à nouveau comblés. Une patinoire en partie couverte, une des plus belles de Belgique, sera à disposition du public. Nul besoin d'être un pro en la matière puisque le club de hockey sur glace de Charleroi, proposera une initiation au patinage. Tous les dimanches matin, des séances d’apprentissage du patin seront encadrées par des patineuses professionnelles (sans frais supplémentaires). Le mardi soir, place aux initiations de hockey sur glace (sous inscription).

Ces mêmes sportifs seront aussi à disposition des écoles pour encadrer les séances de glisse. L’accès à la patinoire sera libre mais limité à 200 personnes présentes en même temps.

Pour une nouvelle année, le savoir-faire de 50N5E sera mis à contribution afin de mettre à disposition du public une infrastructure unique en son genre. L'événement de fin d'année est également mis sur pied avec la collaboration de l'asbl Centre-ville. Des stewards seront présents aux entrées pour le contrôle des CST.

Pour les plus jeunes visiteurs, il y aura également des ateliers contes et la présence du Père Noël. De quoi redécouvrir la magie de Noël et se remettre à vivre de merveilleux moments de partage.

Pour information le Covid Safe Ticket est un certificat qui peut prendre 3 formes :

Un certificat de vaccination attestant d’une vaccination complète (valable qu’à partir du 14ème jour après la 2e injection ou la 1ère dans le cas du vaccin unidose Johnson & Johnson).

Un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures, ou un test antigénique (test rapide) négatif effectué dans les 24 heures. Les tests doivent être réalisés par une personne légalement habilitée.

Un certificat de rétablissement Covid datant de 180 jours au maximum.

Dans les événements où le CST est demandé, les gestes barrières ne doivent plus être respectés.

Programme des activités:

26 NOVEMBRE 18h00 – 01h00 : Inauguration du Village de Noël Place de la Digue Soirée d’ouverture de l’Edition 2021

27 NOVEMBRE 18h00-01h00 : Apéro DJ Set (Place de la Digue)

28 NOVEMBRE 10h00-11h00 : Session "Apprendre à patiner"

30 NOVEMBRE 19h00 - 20h00 : Entrainement de Hockey des Red Roosters ouvert au public.

Inscriptions sur place au chalet des Red Roosters (Place Verte)

3 DÉCEMBRE 20h00-01h00 : Apéro DJ Set (Place de la Digue)

4 DÉCEMBRE 20h00-01h00 : Soirée Rockerill avec Dj set de Globul & Cédric (Place de la Digue)

5 DÉCEMBRE 10h00-11h00 : Session "Apprendre à patiner"

7 DÉCEMBRE 19h00 - 20h00 : Entrainement de Hockey des Red Roosters ouvert au public. Inscriptions sur place au chalet des Red Roosters (Place Verte)

10 DÉCEMBRE 20h00-01h00 : Apéro DJ Set (Place de la Digue) 11 DÉCEMBRE 20h00-01h00 : Soirée Back to the 90's (Place de la Digue) 20h00-22h00 : Soirée "Back to the 90's" à la patinoire (sur la patinoire, Place Verte)

12 DÉCEMBRE 10h00-11h00 : Session "Apprendre à patiner"

14 DÉCEMBRE 19h00 - 20h00 : Entrainement de Hockey des Red Roosters ouvert au public. Inscriptions sur place au chalet des Red Roosters (Place Verte)

17 DÉCEMBRE 20h00-01h00: Apéro DJ Set (Place de la Digue) 18 DÉCEMBRE 20h00-01h00 : Soirée Rockerill avec DJ set de Belben & Arnaud Boatpeople (Place de la Digue)

19 DÉCEMBRE 10h00-11h00 : Session "Apprendre à patiner"

21 DÉCEMBRE 19h00 - 20h00 : Entrainement de Hockey des Red Roosters ouvert au public. Inscriptions sur place au chalet des Red Roosters (Place Verte)

22 DÉCEMBRE 15h00-17h00 : Père Noël Visite du Père Noël, distribuera des bonbons aux enfants qui ont été sages cette année. (Place de la Digue et Place Verte)

24 DÉCEMBRE Réveillon de Noël Fermeture exceptionnelle à partir de 18h de la Place de la Digue et de la Place Verte.

25 DÉCEMBRE 20h00-01h00 : Apéro DJ Set (Place de la Digue)

26 DÉCEMBRE 10h00-11h00 : Session "Apprendre à patiner" 28 DÉCEMBRE 19h00 - 20h00 : Entrainement de Hockey des Red Roosters ouvert au public. Inscriptions sur place au chalet des Red Roosters (Place Verte)

31 DÉCEMBRE 20h00-03h00 : Closing Party “Happy New Year, Nouveauté cette année, une soirée de nouvel an dans le grand chalet. ! Au programme Menu de Fête et soirée DJ avec Dyla. Réservation via justine@50n05e.com (Place de la Digue)

2 JANVIER 10h00-11h00 : Session "Apprendre à patiner"

4 JANVIER 19h00 - 20h00 : Entrainement de Hockey des Red Roosters ouvert au public. Inscriptions sur place au chalet des Red Roosters (Place Verte)

8 JANVIER 22h : Fermeture de la Patinoire. (Place Verte)