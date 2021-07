Soleil, musique et ballons étaient au rendez-vous pour le plus grand bonheur des joueurs et joueuses de basket qui participaient au Crelan 3X3 Tour organisée par l’AWBB. Ce samedi, cet événement sportif s’est installé à Lodelinsart. "Le Crelan 3x3 Tour est un tournoi de dix étapes au total (quatre en Flandres, quatre en Wallonie, une à Bruxelles et la finale à Anvers). Il y a une étape à Charleroi, car la Ville a donné son accord. Elle a aussi soutenu cet événement. En tant que carolo, je suis super heureux qu’il ait lieu ici", déclare Selim Ben Aissa responsable marketing à l’AWBB.

Le Crelan 3x3 Tour est un des premiers tournois qui a pu se tenir dans ce contexte de crise sanitaire. Les joueurs et les joueuses étaient enthousiastes de pouvoir retâter la balle orange. "L’objectif est aussi de faire la promotion du 3x3. Nous avons donc décidé de l’ouvrir à plusieurs catégories : U13, U15, U18 et U23 que ça soit chez les hommes et chez les dames". A Charleroi, beaucoup d’équipes carolos se sont inscrites mais il y avait également des compositions flamandes, allemandes et françaises. "Nous avons 46 équipes. Malheureusement, nous avons dû en refuser pour garder une qualité dans l’organisation. C’est un véritable succès", poursuit le responsable marketing de l’AWBB.

Lors de ce tournoi, le club des Spirou Ladies avait trois équipes inscrites. Une occasion de montrer que le basket féminin est en pleine explosion en Belgique. "Dans la période COVID que nous avons vécu, c’est la première organisation qui a lieu. C’est un peu le moment des retrouvailles, de se remettre en jambe dans une compétition moderne qu’est le 3 contre 3", affirme Laurent Della Libera, le président des Spirou Ladies. Pour lui, l’AWBB a très bien fait les choses en ouvrant cet événement sportif aux filles comme aux garçons. "Ce basket féminin prend un essor incroyable". © Della Mora

Une chose est certaine, Assia et ses coéquipières du Spirou Ladies se sont amusées lors de ce Crelan 3x3 Tour à Charleroi.