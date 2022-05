Charleroi Métropole, c'est cette émanation des conseils communaux de 30 communes, qui se liguent ensemble via leurs bourgmestres pour peser auprès de la région, du fédéral et de l'Europe, décrocher des subsides "supracommunalité" et développer des projets communs.

Pour renforcer son positionnement et sa visibilité en tant que destination touristique et culturelle, un "schéma directeur touristique" à l'échelle du territoire de 600.000 habitants est en cours de réalisation auprès du bureau d'études In Extenso. Et les avis des habitants, des élus et des acteurs touristiques sont demandés.

L'objectif du schéma directeur est d'avoir une photographie de l'état actuel des choses, via des données précises, permettre des partenariats entre acteurs publics et privés, et développer une stratégie - et des actions concrètes - sur l'ensemble du territoire de Charleroi Métropole.

Plateau des Ardennes au sud, avec ses forêts et ses plaines; plateau hesbignon au nord; les Lacs de l'Eau d'Heure au centre; l'histoire industrielle et les paysages post-apocalyptiques de Charleroi; sans compter les très nombreux événements culturels en tous genres (festifs, dansants, musicaux, folkloriques, historiques, etc.) et les musées... il y a de quoi faire pour placer la région sur la carte et attirer les touristes.

Car qui dit touriste dit d'une part développement économique (emplois, impôts, etc.) et d'autre part vie culturelle animée et services (restaurants, boutiques, transports en commun, etc.) pour les habitants aussi.

"Afin de dresser un portrait du territoire et comprendre la perception que vous en avez, nous vous invitons à répondre à un questionnaire, qui ne vous prendra que quelques minutes de votre temps. La participation du plus grand nombre permettra l’élaboration d’un projet identitaire, partagé, porté par ses acteurs et ses habitants et parfaitement adapté aux besoins et attentes des acteurs locaux" , précise-t-on. Vous avez jusqu'au 31 mai.