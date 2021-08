Grave accident à Mont-sur-Marchienne: quatre personnes blessées, dont une dans un état jugé grave Charleroi L.C. Quatre ambulances ont été requises sur les lieux de la collision pour prendre en charge les personnes blessées.

© FVH

Durant la soirée de samedi, vers 23h30, un grave accident de la route s’est produit sur l’avenue Paul Pastur à Mont-sur-Marchienne. Une voiture avec trois personnes à son bord, qui remontait l’avenue pour se rendre dans le centre de Mont-sur-Marchienne, a été percutée par un second véhicule arrivant de la rue René Dupriez.



Le choc a été violent. Suite à la collision, les deux voitures ont été projetées vers d’autres véhicules en stationnement. Une des passagères se trouvant dans une des voitures qui a terminé sa course sur le toit a été éjectée de la voiture.



Quatre ambulances se sont rendues sur les lieux de l’accident: deux des pompiers de Marcinelle, une ambulance et un SMUR de l’hôpital André Vésale et une quatrième de R’Medic.



Quatre personnes ont été transportées en milieu hospitalier. Parmi elles, une passagère dont l’état de santé est jugé grave. Les pompiers ont procédé à la désincarcération d’un des blessés et au balisage des lieux. La chaussée a également été nettoyée. La zone de police de Charleroi a dressé le constat d’usage et procédé à la fermeture de la portion de la route le temps de l’intervention des secours.