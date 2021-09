Ce matin vers 9 heures, une jeune fille circule dans sa voiture sur l'A503 à Marcinelle, venant du R3 vers le R9. Arrivée à la sortie Hiercheuses, pour une raison indéterminée, elle a dévié sur sa droite avant d'escalader le bas-côté herbeux : son véhicule a effectué trois à quatre tonneaux avant de s'immobiliser une cinquantaine de mètres plus loin.

La jeune fille a pu s'extraire d'elle-même de l'habitacle, mais s'est effondrée en perdant connaissance juste après l'accident.

Une ambulance des pompiers et un SMUR de Notre-Dame sont intervenus pour la prendre en charge et la transporter en milieu hospitalier. Les pompiers se sont aussi chargés du balisage et du nettoyage de la chaussée, pendant que les WPR Marcinelle s'occupaient du constat.

La sortie a été fermée à la circulation.