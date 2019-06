Vers 23h30 hier soir, sur le R3 à hauteur de Montigny-le-Tilleul, dans le sens Gouy vers Heppignies, un grave accident a eu lieu.

Mais les circonstances sont un peu spéciales : une Ford rouge de petite cylindrée est soit arrêtée sur le ring, soit roule à faible vitesse, quand arrive derrière un break gris Skoda, avec trois personnes à son bord. Le break percute violemment la petite voiture devant elle.

Suite au choc, le break Skoda dévie sur sa gauche et s'immobilise contre la berme centrale, en bande de gauche. La voiture percutée est projetée à droite contre les barrière de sécurité.

Après l'impact, pour une raison inconnue, le conducteur percuté sort de son véhicule, passe par dessus la rambarde et s'enfuit dans les buissons. Il a été retrouvé par les pompiers et la police 100 mètres plus loin, inconscient dans les buissons.

Sur place ont été envoyés 4 ambulances, 2 SMUR, la désincarcération et le balisage des pompiers.

Les trois blessés du break ont été hospitalisés dans divers hôpitaux. Le quatrième (celui qui a pris la fuite) a dû être rapatrié dans des conditions difficiles : les pompiers ont dû tronçonner arbres et buisson pour accès à la victime. A l'aide de civière de montagne, ils l'ont ramené sur la route, où l'homme a été conditionné et transporté à l'hôpital.

Apparemment, il n'y a pas de problème d'alcoolémie impliqué dans cet accident, mais l'enquête est ouverte par la WPR Marcinelle pour y voir plus clair.