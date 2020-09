À 27 ans, Grégory revient de loin. Longtemps dépendant aux drogues et à la boisson, le jeune homme semble avoir tiré un trait définitif sur son passé. Il faut dire que ses consommations l’ont entrainé à commettre des infractions pénales. En deux semaines, Grégory a tenté de dérober des objets dans deux magasins carolos. D’abord, le 15 mars 2019, Grégory quitte le Mr.Bricolage en courant avec plusieurs objets pour un montant de 135 euros.

Deux semaines plus tard, le 3 avril, il est pris la main dans le sac à la caisse du Colruyt, tentant de quitter les lieux avec 179 euros de lames de rasoir. Face au juge Davio, Grégory assume ses conneries. « C’était pour financer ma consommation de drogues et d’alcool. » Ce dernier précise avoir cessé de consommer tout ça depuis décembre 2019 et se sentir bien dans sa peau.

Mais le ministère public, qui se félicite de l’évolution de Grégory, doit faire son boulot et sanctionner les faits. Une peine de 10 mois de prison sans s’opposer à un sursis probatoire pour continuer à encadrer le jeune prévenu dans ses efforts quotidiens est requise.

Jugement le 8 octobre.