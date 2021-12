Des bagagistes et du personnel du "checking" ont entamé une grève sauvage ce vendredi matin pour dénoncer les conditions de travail.

Depuis ce matin, de nombreux passagers signalent l'arrêt des enregistrements à l'aéroport de Charleroi.

Selon les informations de RTL Info, des bagagistes et du personnel du "checking" ont entamé une grève sauvage pour dénoncer les conditions de travail. Pas de vols annulés mais des retards sont à prévoir. Les grévistes veulent se faire entendre par leur direction sans pour autant empêcher les passagers de prendre leur avion.

Ce qu'il s'est passé: entre 4 et 5 heures du matin, un arrêt de travail était prévu par le front commun syndical pour une information à l'ensemble du personnel. SETCA, CNE, CSC Transcom et FGTB Métal avaient prévu de communiquer aux travailleurs (ouvriers et employés) les dernières propositions de la direction de l'aéroport dans le cadre des mesures d'économies que BSCA a prévu de faire. "L'idée était de ne pas trop perturber l'aéroport, avec des retards légers, mais ça ne s'est pas passé comme prévu", explique Alain Goelens, secrétaire permanent SETCA.

De fait: comme le confirme aussi Yves Lambot, secrétaire permanent CNE, le personnel n'a pas du tout apprécié les propositions de la direction, ni le fait qu'aucun représentant de cette direction n'était présent pour s'expliquer sur les mesures.

Les travailleurs de l'aéroport ont dès lors levé le pied en attendant que la direction les rencontre. Vers 7h30, le CEO Philippe Verdonck est apparemment arrivé sur place, nous dit-on, pour s'expliquer. Le travail a repris vers 8 heures mais aucun avion n'avait encore pu décoller.

"Personne n'a apprécié les explications de la direction, mais le travail a repris, ça montre bien que le personnel n'est pas contraire mais souhaite être entendu", souligne Alain Goelens. De son côté, Yves Lambot rappelle que "une liste de possibilités de négociation a été remise à la direction, mais à chaque fois elle n'en tient pas assez compte. D'où la réaction du personnel".

Les retards devraient se résorber. Aucune information n'a encore été donnée sur d'éventuelles annulations de vols.