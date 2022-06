Ce ne sont pas les faits les plus graves qui ont été évoqués devant le tribunal correctionnel de Charleroi, mais le comportement adopté par Alan début 2021 est jugé « dérangeant » par le parquet. À trois reprises, le jeune homme a été surpris avec des bouteilles d'alcool impayées dans un Lidl, un Carrefour Market ou un Colruyt à Châtelet.

Le prévenu s'est également distingué de la plus mauvaise des manières en allant voler un pack de Cara-Pils aux scouts de Roselies et en ne réglant pas la course d'un chauffeur de taxi. « Il est sorti de l'hôpital et a fait appel à un taxi. Il a été déposé chez un ami qui a refusé de lui payer la course. Ensuite, il s'est rendu chez sa compagne en disant qu'elle allait payer. Mais bien sûr, personne n'est descendu pour régler la note », confirme le parquet en évoquant la grivèlerie.



Selon le substitut du procureur, on est loin de faire face à Arsène Lupin. Mais quand même, la dépendance à l'alcool au moment des faits a conduit Alan à voler. Une suspension probatoire du prononcé est proposée par le parquet, avec un suivi psychologique et un traitement thérapeutique pour mettre fin à la consommation d'alcool. Me De Moreau, à la défense, plaide lui aussi une mesure de suspension du prononcé. Jugement fin juin.