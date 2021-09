Après un an et demi de mesures strictes liées à laCovid mettant de côté les fêtes publiques et plus particulièrement les "Big five" de Charleroi, c'était le retour des Fêtes de Wallonie.

L'édition 2021 s'annonçait bien sur papier. Restait à voir en grandeur nature. Pour ce faire, Babette Jandrain, Echevine des Fêtes, du Folklore et du Commerce avait sollicité l'ensemble des opérateurs socio-culturels disponibles.

La fête annoncée a bien eu lieu et même plus. "Les sourires et l'ambiance étaient au rendez-vous. Cette édition semble avoir séduit la grande majorité des gens. Je pense que les carolo avaient besoin de cela. Il fallait bien faire les choses et la collaboration de divers partenaires comme l'Eden et la RTBF ont aidé à la réussite du retour de la fête à Charleroi," explique Babette Jandrain.

Si différentes animations étaient prévues sur tout le territoire, le point d'orgue s'est déroulé sur la place Verte où les groupes se sont succéder, offrant différentes atmosphères pour tous les publics. La plage horaire a été agrandie pour ne pratiquement pas avoir de moments creux.

L'horeca a également été à la fête puisqu'ils étaient en charge de recevoir et satisfaire les nombreux clients trop longtemps privés de bons moments autour d'un repas ou simplement d'un verre.

Comme bon nombre d'activités, la crise de la Covid a donner à réfléchir tant pour l'édition 2021 que pour les prochaines éditions. et il en est de même pour les prochaines éditions. "Cette édition a marqué le tournant pour les années futures, chacun a donné le meilleur et la gestion de l'horeca a été remarquable. Ils ont su démontrer qu'ils connaissaient leur métier et qu'il fallait compter sur eux."