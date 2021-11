Ce jeudi matin le trafic routier a été plus perturbé que d'ordinaire au niveau de la descente de la Queue à Couillet. En cause, des contrôles de la police. L'action a été réalisée dans le cadre du plan d'actions mis en place suite au préavis de grève pour la police intégrée.

L'action de ce jeudi consistait à réaliser des contrôles de sécurités routières. "Les policiers ont contrôlé les phares et des documents de bord des véhicules jusque 10h ce jeudi matin, » explique Patrick François, mandataire CGSP. "Ces contrôles rentrent dans une campagne de sécurité routière que mène la police de Charleroi tout ce mois de novembre."

Pour la suite des actions dans la région de Charleroi, il faudra s'attendre ce vendredi 26 novembre à de nouvelles perturbations au niveau de l'aéroport de Gosselies. "La police effectuera des contrôles pointilleux au niveau des départs et certainement aussi au niveau des entrées de l'aéroport."

Pour rappel le préavis de grève donne suite à une série de revendications toujours sans suite de la part de la ministre de l'Intérieur. La première concerne le pouvoir d'achat et les barèmes qui n'ont plus été revu depuis 20 ans. Un deuxième revendication concerne les fins de carrière avec un systèmes autre que celui proposé par la ministre. Les policiers souhaitent un système adapté à leur profession. Un troisième point concerne les coupes budgétaires de la police fédérale. "Ces coupes ont pour effet d'impacter directement la police fédérale et indirectement les zones de police. Ce que la police fédérale ne saura plus faire à cause de ces restrictions budgétaires retombera sur les policiers locaux."

Les actions risquent de poursuivre tant que les policiers n'auront pas reçu de réponse satisfaisante de la part de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Une prochaine réunion est prévue le lundi 29 novembre à 17h15.