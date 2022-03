Au conseil communal de Charleroi lundi soir, deux motions ont été proposées sur le sujet brûlant de l'actualité : la guerre en Ukraine., a sagement indiqué la conseillère Ecolo Marie-Anne Gailly.

D'un côté le PTB a proposé une motion assez succincte, calquée sur celle proposée à Liège et Seraing par le même parti, pour que Charleroi soutienne les réfugiés, condamne l'agression militaire russe et réclame un cessez-le-feu.

De l'autre, le PS rejoint par le MR, C+, Ecolo, Défi et deux indépendants (Kramvoussanos, ex-Défi et Ziane, ex-PTB) une motion plus détaillée, calquée sur celle proposée à Liège par le MR, pour que Charleroi soutienne les réfugiés, condamne l'agression militaire russe et réclame un cessez-le-feu.

Quelles différences? D'un côté le PTB demande que l'OSCE s'occupe de négocier la paix, arguant que "la guerre ne se gagne pas, elle se termine autour d'une table avec des accords" selon les propos de Pauline Boninsegna. De l'autre l'ensemble des partis à l'exception du PTB veulent renforcer les sanctions économiques contre les oligarques russes, aider l'Ukraine à se défendre contre l'agresseur, condamner les crimes de guerre commis en Ukraine, et soutenir le Gouvernement notamment dans sa volonté d'augmenter les budgets consacrés à l'armée belge.

"On ne veut pas de surenchère militaire", clame le PTB carolo. "Qui plus est dans une ambiance nucléaire, avec des têtes russes et des têtes européennes. Où cela va-t-il s'arrêter? On veut sanctionner les oligarques, on veut condamner la guerre impérialiste et immonde menée par Vladimir Poutine, on veut l'auto-détermination du peuple Ukrainien et on veut soutenir les réfugiés et toutes les victimes qui augmentent à chaque seconde que dure le conflit." Problème: ces mots ne sont pas employés dans la motion, force est de le constater.

"La position du PTB depuis le début de ce conflit est inaudible", s'indigne de son côté Jean-Philippe Preumont du PS, qui portait la motion de "l'union sacrée" de l'ensemble des autres politiques carolos, hors PTB. "La motion proposée n'est pas une condamnation claire, alors qu'il y a clairement un agresseur et un agressé. Le PTB reste évasif, ici à Charleroi, comme on l'a déjà vu faire précédemment à d'autres niveaux de pouvoir, comme au parlement fédéral et au parlement flamand." Nicolas Tzanetatos du MR, dans l'opposition à Charleroi, abonde : "C'est un jeu nauséabond du PTB", disait-il au conseil. "Condamner la guerre et soutenir l'Ukraine en arrêtant les sanctions et en ne jouant pas la surenchère, c'est finalement permettre à l'Ukraine de se faire bouffer par un dirigeant russe fou furieux." Même son de cloche chez Ecolo, pour qui Marie-Anne Gailly note que si le PTB veut "racheter son image aujourd'hui pour ses erreurs du passé, c'est une chose, mais qu'il nous demande notre aide pour le faire en est une autre."

Deuxième point qui fâche: la forme. Le PTB a déposé un texte le 2 mars et a demandé aux autres partis de l'amender, ce que personne n'a souhaité faire. Le PS a proposé aux autres partis, hors PTB, de discuter ensemble d'un texte à déposer.

"Ils déposent leur motion à Charleroi et entre-temps ils prennent une position différente à d'autres niveaux de pouvoir, sans cohérence. Je ne peux pas leur faire confiance, dans ce dossier-ci, sur leur positionnement politique. On ne les a donc pas contacté, je l'assume totalement", ajoute Preumont. "Hors de question de se positionner avec le PTB vu la position du parti ailleurs. Ils auraient pu s'en servir pour dire: "voyez à Charleroi on a voté ensemble", c'est le jeu du PTB qui était piégé et on n'a pas voulu entrer là-dedans. On aurait peut-être pu travailler avec eux s'ils avaient proposé, dès le début, qu'on s'attèle tous ensemble à une motion commune, mais ça n'a pas été le cas."

De son côté le PTB regrette que personne n'ait voulu discuter avec eux, malgré une perche tendue aux autres groupes politiques bien à l'avance. "On aurait pu soutenir la motion du PS pour une grande partie des points, mais pas ceux qui concernent la réponse militaire à donner à la guerre en Ukraine. Envoyer des armes de défense à un pays en guerre, c'est jouer la surenchère militaire."

Résultat des courses: personne à part le PTB n'a soutenu la motion PTB, la plupart des élus s'y sont même opposés; tout le monde a approuvé la motion du PS, sauf le PTB qui s'est abstenu.