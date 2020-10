Le 6 octobre 2018, Guerrino, ivre, rentre de soirée au domicile conjugal à Chapelle-lez-Herlaimont. Le jeune homme regarde dans le portefeuille de sa chérie et découvre la carte de visite d’un ex de Jessica. Dans une colère noire, Guerrino réveille la pauvre Jessica, retourne le lit, lui distribue des gifles et lui crache même dessus…

En juillet 2019, Guerrino remet le couvert et tente d’étrangler Jessica.

Une suspension probatoire du prononcé était requise par le substitut Bury. Ce dernier ne souhaitait pas compromettre les efforts de Guerrino, qui avait radicalement changé de comportement avec Jessica depuis les événements.