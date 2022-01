Le chauffeur, qui conduisait sans permis et était déchu du droit de conduire jusqu'en 2032, a été arrêté et est en aveux.

Lundi 24 janvier dernier, une jeune femme a été renversée sur un passage piéton sur la route de Mons, à Marchienne-au-Pont. Gwendoline, 24 ans, était allée s'acheter des cigarettes : alors qu'elle traversait la route dans les clous, une voiture est arrivée à toute vitesse et l'a fauchée avant de mettre les voiles sans s'arrêter.

Hospitalisée rapidement, la jeune femme ne s'en est pas sortie : après cinq jours d'hospitalisation et un pronostic vital engagé, elle a malheureusement succombé à ses blessures dimanche matin.

Le chauffard, lui, a été retrouvé. Son véhicule avait été repéré, abandonné un peu plus loin, avec des traces de sang sur le capot et le pare-brise. "Un dossier a été mis à l'instruction à l'encontre du conducteur et de sa compagne qui se trouvait apparemment aussi dans le véhicule, des chefs de délit de fuite avec blessure, coups et blessures involontaires, abstention de porter secours à une personne en danger. Le conducteur est passé devant la chambre du conseil vendredi dernier et son mandat d'arrêt a été confirmé", indique Amélie Di Vincenzo, substitute du procureur du Roi au parquet de Charleroi.

Le conducteur, un certain Othmane, était sous surveillance électronique : déchu de son permis de conduire jusqu'en 2032, il purgeait une peine pour plusieurs infractions de roulage commises précédemment. Il est en aveux des faits.

La rédaction de La DH se joint aux nombreux internautes ayant relayé la triste nouvelle pour présenter ses condoléances à la famille et aux proches de Gwendoline.