À entendre Saïd, ces abus sexuels étaient en réalité des relations sexuelles consenties avec trois jeunes hommes qui ne se connaissent pas, accostés dans les rues de Charleroi. Les trois victimes présentent des similitudes : paumés, fragilisés par la vie et toxicomanes, ils ont croisé la route du « bienfaisant » Saïd. Ce dernier, 45 ans, se revendique être membre de diverses communautés religieuses et prêtre lorsqu'il aborde les jeunes hommes. Pour paraître le plus crédible possible, l'individu se balade même habiller tout en noir, avec un col romain. Le quadragénaire prêche la bonne parole et amadoue ses victimes en prétendant vouloir les aider à retrouver le droit chemin.

Bis repetita sur deux autres victimes

Cinq bonnes pages de casier judiciaire

Il tend la main aux toxicomanes et leur offre un logement, des soins, etc. Ce fut notamment le cas avec un premier homme, même pas âgé de 20 ans quand il a croisé la route du prétendu prêtre. « Il lui a proposé d'aller dormir à l'hôtel. Un peu plus tard, le jeune homme a dénoncé des abus sexuels », précise le substitut Vervaeren. La victime indique avoir, une nuit, senti une main dans son caleçon ou de s'être réveillé en pleine nuit et de voir Saïd le violer.Un second jeune homme, reconnu comme handicapé à 89%, révèle avoir subi des faits similaires lorsque le prévenu dormait dans le même lit que lui. Une troisième et dernière victime profite d'un entretien avec une assistante sociale pour enfin dénoncer les relations sexuelles non consenties et mettre fin aux agissements ignobles de Saïd.En détention préventive depuis 19 mois, Saïd conteste les viols et attentats à la pudeur sur les trois jeunes hommes et prétend avoir été éperdument amoureux d'une des victimes. « Il se dit avoir été très amoureux, mais il est quand même vite passé à autre chose avec trois hommes en deux mois », lance le substitut Vervaeren. « Je lui avais trouvé un suivi, un traitement à la méthadone, j'ai tout fait pour le sortir de la drogue », rajoute Saïd en évoquant sa relation avec la première victime.Lors du réquisitoire, le parquet a rappelé que Saïd est loin d'être une oie blanche. Condamné à de multiples reprises depuis 1994 (essentiellement pour des vols), le prévenu a déjà épuisé toutes les mesures de faveur à sa disposition. Une peine de 10 ans de prison est sollicitée pour les abus sexuels. « Sa vie est un éternel mensonge et il est dans un déni permanent. »Pour la défense, il est étonnant que les victimes d'abus sexuels soient retournées auprès de leur violeur après le dépôt de plaintes. Son client a effectivement emprunté le chemin vers la foi et envisage même de lancer son propre mouvement religieux. Un acquittement est plaidé. Jugement dans deux semaines.