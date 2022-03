La RTBF veut: c'est la raison pour laquelle avec Charlewood, l'antenne de MolenGeek à Charleroi, ils accueilleront 80 jeunes à Media Sambre, au centre-ville. Hackanews, un hackathon de l'information, se tiendra ces 18, 19 et 20 mars.

Des ateliers confronteront ces jeunes au journalisme. En quoi consiste le métier de journaliste ? Qu’est-ce la déontologie ? Quels sont les codes du métier ? Comment produire des contenus vidéos, audios, digitaux ? Sur quelles plateformes communiquer ? Comment connecter les audiences plus jeunes et informer sur leurs propres centres d’intérêts ? Autant de questions qui seront abordées avec des journalistes professionnels de la RTBF. Ils produiront quatre contenus, sur Charleroi, sur les fake news, sur les talents et sur leurs propres préoccupations. Ces projets seront soumis à un jury pour affiner les résultats par un feedback et dénicher de potentiels talents.

"Leur profil n'est pas encore connu, on les découvrira ce vendredi soir. On espère qu'ils seront issus de tous horizons, de tous les milieux. On attend évidemment des Carolos, mais on sait qu'il y aura des gens d'un peu partout en Wallonie puisque 35 d'entre eux logeront à l'Auberge de Jeunesse", indique Valérie Druitte de Media Sambre Faktory.

Si ce week-end se déroule bien, d'autres Hackanews seront organisés par la suite.