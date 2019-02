Les aspirants inspecteurs de l’académie provinciale de Jurbise doivent suivre 32 heures de formation "devoir de mémoire", dont 8 heures seront dispensées mercredi à l’ancien camp de concentration de Breendonk, au sud d’Anvers par la cellule Hainaut Mémoire : une première dans la collaboration provinciale.

"Il s’agit de faire un parallèle entre le passé et le présent, pour informer les futurs policiers et éviter des dilemmes s’ils ne sont pas d’accord avec des lois qu’ils doivent faire appliquer", explique Valérie De Vos pour la Province. En somme, c’est surtout de la culture générale, pour donner aux aspirants une vision d’ensemble, sans rester dans les préjugés : qu’ils entendent au moins une fois parler de choses dont tout le monde devrait entendre parler.

"L’idée, c’est qu’ils vont être confrontés à des problèmes migratoires, détaille Philippe Plumet, un des formateurs. Il faut nommer correctement les choses, parce qu’il y a derrière des statuts légaux et des traitements différents. Par exemple, un demandeur d’asile, un demandeur de protection comme on dit aujourd’hui, c’est quelqu’un qui a commencé une procédure et qui est légalement sur le territoire. Même si le processus est long et difficile, ce ne sont pas des illégaux ou des sans-papiers. Trop souvent on entend dans les médias ou les discours politiques des amalgames entre migrants illégaux et légaux. Et il faut savoir que l’immigration, ce ne sont pas que des gens qui passent la frontière à pied en fuyant la guerre : il y a aussi le regroupement familial, les études, etc."

Les 160 futurs inspecteurs de police apprendront, par exemple, qu’on a déjà accueilli des milliers de migrants, allemands, au début du siècle. Et que les Belges l’ont aussi été, migrants, durant les guerres mondiales. Bref, que les migrations, ce n’est pas neuf.

"C’est important pour éviter les stéréotypes, et tirer les leçons du passé, constate Hugues Lebedelle, directeur de l’académie. La police a eu un rôle particulier ces dernières années, il faut assurer les valeurs de notre société, et celles de nos futurs policiers."