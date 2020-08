Le secteur Horeca subit énormément depuis l’arrêt des activités au mois de mars. Si avant le coronavirus, c’est un secteur qui était en pleine croissance, aujourd’hui il tente de se sortir de cette situation difficile.

Des chiffres sur l’effet du coronavirus sur l’emploi dans l’horeca dans le Hainaut au niveau d’Acerta sont sortis. Ces chiffres proviennent d’une analyse sectorielle menée par le prestataire de services RH Acerta, reposant sur les données effectives d’un échantillon représentatif de 330 travailleurs actifs dans l’horeca du Hainaut. Ces chiffres, qui ne concernent donc que les indépendants inscrits chez Acerta, donnent une bonne vue sur la situation en général dans ce secteur.

Dans le Hainaut, l’emploi dans l’horeca avait augmenté de 29,1 % en février 2020 par rapport au mois de référence de janvier 2019. Dès avril, la croissance d’une année entière a été annulée. En juin 2020, l’emploi a chuté de 18,5 % (toujours par rapport au mois de janvier 2019). Ce sont les cafés et les restaurants qui ont été les plus touchés par cette chute d’emploi. Les hôtels et les structures d’hébergement ont pu maintenir leur croissance un minimum. Les jobs d’étudiants ont également été fortement touchés par la crise. Un étudiant sur trois a perdu son revenu complémentaire.

Malgré cela, on constate tout de même pour la première fois depuis des mois, une baisse du nombre de chômeurs temporaires dans le secteur. Le nombre est encore haut : 56,5 % des travailleurs permanents de l’horeca en Hainaut, sont confrontés au chômage temporaire. En avril, les chiffres étaient de 76,1 %.

"On s’attend pour les mois à venir à une poursuite de la baisse du chômage temporaire dans l’horeca. Les mois d’été sont effectivement les mois traditionnellement les plus prisés pour le tourisme et pour l’horeca, et cet effet continuera à jouer même en temps de coronavirus", explique Benoît Caufriez, Director Acerta Consult.