Mardi 10 mars, 11h45 : des professeurs de la Haute Ecole Condorcet, à Marcinelle, se mettent en arrêt de travail pour une heure.

Dans les autres implantations de la Haute Ecole dans les prochains jours, d'autres les rejoindront. Mercredi, c'est à Charleroi. Jeudi à Montignies. Lundi prochain à Mons et à Morlanwelz. Suivis mardi et mercredi de Saint-Ghislain et Ath, puis Tournai le lundi 23.

Menés en front commun syndical (CSC enseignement, FGTB-CGPS enseignement, SLFP enseignement), ces arrêts de travail à répétition sont adressés au P.O. (pouvoir organisateur), à savoir la Province, la direction générale de la Haute Ecole Condorcet et le directeur-président de l'établissement.

Depuis plusieurs semaines, il semble que la Haute Ecole se déchire, en interne. "On nous a demandé d'élire un nouveau directeur-président de la Haute Ecole, et les gens ont voté pour Axelle Leroy, une enseignante. Mais on dirait que personne ne veut d'elle : il y a eu un recours après l'élection, lancé par un directeur qu'on donnait déjà favori, qui n'a pas abouti. Puis on dit maintenant à Axelle Leroy qu'elle doit se présenter devant la commission du conseil provincial pour faire part de sa vision stratégique, alors que ça n'est pas prévu dans les procédures et qu'aucun candidat jusqu'à présent n'avait eu à ce soumettre à cet exercice", explique une des professeurs qui débraye cette semaine. "Est-ce de l'intimidation? Pour la mettre dans une position défensive, lui faire jeter l'éponge? Parce que si elle se retire, l'autre candidat aura une voie royale pour accéder au poste de directeur-président. Et ça serait la catastrophe, parce qu'il est très contesté en interne : des professeurs qui travaillent pour son département rapportent du harcèlement, des menaces, ils ont peur. Il y a eu des burnouts, des arrêts de travail, mais il est difficile de se faire entendre visiblement." Ce directeur a également porté plainte contre plusieurs professeurs de son service, pour diffamation durant la campagne électorale. L'ambiance est au plus bas.

Donc, un peu partout, les professeurs vont débrayer. A la fois pour dénoncer la "commission surprise" que doit rencontrer la candidate élue et pour soutenir leurs collègues professeurs au bout du rouleau. "Et pour qu'on nous écoute aussi. Oui, la Haute Ecole est une grosse machine, mais on n'arrive pas à se faire entendre, et on ne nous tient pas informés non plus en retour. On ne fait rien, et on ne nous dit rien. Peut-être que ça bougera enfin s'il y a des actions dans toutes les implantations."

Les tensions internes ont été abordées au parlement. Le député Manu Disabato (Ecolo) a interpellé la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR). La ministre a rappelé que "le P.O. choisit librement le candidat et n'est pas obligé de désigner celui qui a le plus de voix. Cette liberté semble parfois mal acceptée par les membres du personnel." Axelle Leroy a obtenu 299 voix, l'autre candidat 240. Alors, pourquoi organiser des élections?

"C'est un tout", nous explique-t-on au sein du corps professoral. "Cette élection interne devient en fait révélatrice d'un comportement problématique au sein de la Haute Ecole, d'un manque de transparence, d'un entre-soi... Le système déraille et ça impacte du coup les professeurs."