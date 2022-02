Il y a de moins en moins de tués sur les routes dans la province de Hainaut, c'est la bonne nouvelle qui ressort du dernier baromètre de la sécurité routière établi par l'institut Vias.

Si le nombre d'accidents impliquant un ou plusieurs blessés sur les routes indique que la circulation a bel et bien repris après l'arrêt lié à la Covid (3.477 accidents pour la province en 2021, +19%), il reste plus bas que ces dix dernières années. Et le nombre de personnes qui en sont mortes est lui aussi en diminution.

67 personnes ont perdu la vie lors d'un accident de la circulation, c'est toujours trop mais c'est le plus bas chiffre recensé jusqu'à présent. C'est 11% de moins qu'en 2020 (75 victimes en tout) et 37% de moins qu'en 2019 (107 victimes).

Une ombre vient noircir le tableau provincial: le nombre de victimes qui étaient des piétons est, lui, en augmentation. De 8, il passe à 12.

Le nombre de victimes en cyclomoteurs est également en augmentation (+32%), de même que les accidents impliquant un poids lourd (+23%).

"Il y a par ailleurs eu 39 accidents avec une trottinette électrique en 2021, soit le nombre le plus élevé de Wallonie" , indique le communiqué de presse qui accompagne le baromètre. C'est la 1re fois que le baromètre de l'institut Vias reprend ces chiffres. " Ce chiffre est toutefois une sous-estimation de la réalité car en cas de chute, par exemple, peu d'utilisateurs font appel à la police pour constater l'accident."