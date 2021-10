Cinéma

À l’occasion de l’Horror Movie Night du samedi 30 octobre, venez assister en famille à une séance de ciné-club en mode drive-in (trois projections gratuites réservées à 50 voitures à partir de 18 heures). C’est au Campinaire. 071/82.02.68

Le centre culturel d’Aiseau vous invite à la projection de "Sacrées sorcières !", le dimanche 31 octobre en matinée, dans la salle de Presles. Une séance familiale à savourer avec une soupe aux potirons. Infos et rés. au 071/40.03.17

Activités enfants

Le 31 octobre après midi, la poterie Dubois organise dans ses locaux de Bouffioulx des ateliers "Terre" sur la thématique d’Halloween. Réservée aux enfants entre 6 et 12 ans (participation : 10 euros). Infos et rés. au 0471/65.78.87

Le passage de la Bourse de Charleroi sera celui de la… frousse le samedi 30 octobre en journée. À l’initiative de Livre ou Verre et Mama&Son, contes, marionnettes, grimage, bonbons et jeux pour les enfants. C’est gratuit !

À Farciennes, le château et le bois servent de théâtre à des attaques de zombies le mercredi 27 octobre après-midi. Un Halloween kids est programmé pour les 6-12 ans, et un Halloween teens pour les 13-15 ans. Infos et rés. au 071/38.84.00

Activités famille

À l’initiative du plan de cohésion sociale de Fleurus, Charlerooms a concocté un escape game d’enfer à la forêt des loisirs du Vieux Campinaire. Un jeu de piste en équipes dans un univers frappé par les malédictions. Infos et rés. limitées au 071/82.02.68

Bal de l’horreur avec buffet sanglant et animations terrifiantes à l’Airport Hôtel Van der Valk de Gosselies (venez déguisés) le samedi 30 octobre en soirée. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Infos et rés. au 071/25.00.50

Seul, en famille ou entre amis, enfilez votre gabardine d’inspecteur de police pour résoudre une enquête. La commune de Courcelles organise l’événement le mercredi 27 octobre à partir de 13 heures dans les rues de Trazegnies.

La magie d’Halloween s’installe au château de Trazegnies pour deux jours, les samedi 30 et dimanche 31 de 14 heures à minuit. À vivre en famille dans un décor de manoir hanté.

Activités ados et adultes

Envie de jouer à se faire peur : vous avez l’embarras du choix : Dead zone challenge pour les plus de 16 ans le vendredi 29 octobre à Farciennes (infos et rés. au 071/38.84.00), soirée Halloween au passage de la Bourse le samedi 30 octobre (libre accès).

Balades

Les ruines de l’ancienne abbaye de Soleilmont à Gilly servent de cadre à une balade contée à la lueur des flambeaux, le vendredi 29 octobre à 18 h 30. Infos et rés. : Maison du Tourisme, 071/86.14.14

Du philtre au bûcher, ou comment l’histoire de la sorcellerie a marqué le château de Monceau et son parc. C’est le samedi 30 octobre à 14 heures. Infos et rés : Maison du Tourisme, 071/86.14.14

À Thiméon, le magasin Happy vrac et PAC se sont associés pour organiser une balade d’Halloween, contée ou zombiesque. Deux parcours possibles, pour les petits (à partir de 3 ans) ou les familles avec enfants de 8 ans et plus. C’est le samedi 30 octobre à 18 heures Inscriptions sur Facebook.