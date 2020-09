Il y a 2 semaines, les habitants de Ham-sur-Heure ont constaté une pollution à un hydrocarbure dans l'Eau d'Heure. Depuis, divers services recherchent l'origine de la pollution.

Igretec, les service travaux et environnement de la commune, le Département de la police des contrôles de la Région Wallonne, le Département de la Nature et des Forêts, et les pompiers de ZOHE, sont intervenus sur ce cas.

IGRETEC avait notamment constaté la présence de mazout dans les fosses de deux stations de pompage de Ham-sur-Heure, à la rue Saint-Anne et au niveau de la Grand'Place. L'intercommunale a donc procédé au nettoyage de tout son réseau.

Après les interventions des différents service, la cause a été identifiée.La pollution est d'origine accidentelle, elle provient de la cuve à mazout d'un particulier. Il l'avait pourtant fait réviser au mois de mai... La commune rappelle donc qu'il faut toujours surveiller l'état de vos cuves.

Pour résoudre le problème, Igretec a fait appel aux sociétés VDH et Vidange RARY pour effectuer la dépollution des deux fosses et éviter ainsi le déversement vers le milieu naturel en cas de trop plein par temps de pluie. Des absorbants ont également été installés en prévention au niveau de la station d'épuration. Les barrages qui avaient été posés ont été enlevés par les pompiers hier.