Le Temps d’un Fromage s’adapte à la nouvelle situation de confinement: mesures d'hygiène, livraisons, diminution du personnel.

Alain Hotelet, c’est un petit commerçant d’Ham-sur-Heure. Il fait fonctionner la crémer ie Le Temps d’un Fromag e depuis 4 ans et en a ouvert une autre à Thuin il y a deux ans. On peut y trouver du fromage français et wallon, un commerce local comme on les aime. Suite au coronavirus et aux dernières mesures du gouvernement, certains commerces d’alimentation ont choisi d’arrêter leur activité le temps du confinement. Pour Alain, c’était impensable : "Je ne pouvais pas me permettre de fermer plusieurs semaines. Je ne voulais pas pénaliser ma clientèle et arrêter toute ma crémerie."

Pour continuer l’activité, plusieurs mesures ont dû être mises en place. Tout d’abord, le personnel a été réduit et mis au chômage temporaire, malheureusement, c’était la seule solution pour qu’ils ne prennent aucun risque. "On a décidé de garder les deux magasins. Je tiens celui d’Ham-sur-Heure et ma fille celui de Thuin. Cependant, on a adapté les horaires d’ouverture."

Les horaires adaptés oui, mais aussi les mesures d’hygiène. Une pancarte a été installée devant le magasin pour qu’une seule personne à la fois ne rentre. Leurs mains sont désinfectées après chaque client, ainsi que les couteaux. Un Bancontact est mis à disposition avec des gants pour les clients. Après chaque journée, le magasin est entièrement désinfecté. Ce qui ne leur fait pas moins de travail qu’avant, bien au contraire. "Pour les livraisons, on n’a pas de souci jusqu’ici. On a toute notre marchandise et je vois que les chauffeurs sont vigilants et équipés. Mais on est sur le qui-vive, à tout moment on pourrait fermer ou ne plus recevoir nos produits."

Suite à des demandes des citoyens, la crémerie va mettre en place dès ce week-end un système de livraison pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. La livraison sera réalisée après la journée d’ouverture du magasin.

Malgré tout ça, ouvrir un commerce pendant un confinement n’est pas facile. Le Temps d’un Fromag e a perdu une grande partie de ses clients, notamment les restaurants qu’ils livraient mais aussi tous les plateaux de fromages commandés pour les différentes fêtes. Étonnamment, les clients continuent à se déplacer jusqu’au magasin. "Je trouve que les gens réagissent de mieux en mieux. Aujourd’hui, on a eu plus de monde que les autres jours. On sent qu’ils ont envie de sortir, c’est leur demi-heure de balade où ils vont chez le boucher, à la boulangerie et à la crémerie du coin. Il y a une prise de conscience des citoyens. Ils se recentrent sur des trajets moins longs en allant dans les commerces locaux. Les gens ont envie de se faire plaisir avec des produits frais. On sent également qu’ils veulent casser leur solitude, voir quelques personnes. On s’intéresse que trop peu à la vie des clients d’habitude, mais ici on prend le temps de discuter quelques minutes. Tout ça permet de resserrer nos liens."