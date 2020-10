Handisport: renforcer l’accessibilité au sport doit être une priorité pour Ecolo Charleroi Rédaction © REPORTERS

A moins d’un an des Jeux Paralympiques de Tokyo, l’accessibilité au handisport est un enjeu majeur. "Nous le savons tous, le sport est une thérapie reconnue et joue un rôle crucial dans nos sociétés modernes. Pour les personnes porteuses d’un handicap le sport permet de se reconstruire, de s’évader parfois d’un quotidien douloureux. L’activité physique contribue également à leur santé physique et psychologique, y compris en leur donnant une image positive d’elles-mêmes. C’est aussi un moyen de réadaptation, un vecteur d’intégration, une lutte contre la sédentarité et une façon de conserver une plus grande autonomie", expliquent les écologistes.



C’est dans ce cadre que ce mardi matin, Christophe Clersy, député régional, a interrogé la Ministre des Sports, Valérie Glatigny. "La présence d’un référent chargé de l’intégration des sportifs dans les fédérations traditionnelles reconnues permettrait de développer un axe stratégique orienté vers le sport adapté dans chaque discipline". Le message semble avoir été bien reçu par la Ministre qui veut avancer sur ce volet.



Par ailleurs, à Charleroi comme dans d’autres endroits en Wallonie , très peu de salles de sport sont adaptées au handisport. Il existe une dizaine de clubs et/ ou associations qui proposent une offre adaptée mais pas toujours à tous les types de handicaps. "Encourager l’ensemble des fédérations sportives reconnues à développer une politique d’ouverture vers les personnes en situation de déficience physique ou mentale doit être une priorité !" explique encore Christophe Clersy.



En outre, le handisport est loin d’être logé à la même enseigne que le sport "traditionnel" et manque cruellement de structures adaptées à l'accueil du handicap. Trouver une offre sportive adaptée à proximité de chez soi reste souvent difficile... Lundi prochain, Christophe Clersy interrogera donc le Ministre en charge des infrastructures sportives au Parlement wallon sur cette épineuse question.