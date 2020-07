Les habitants d'Erquelinnes ont lancé une cagnotte pour les funérailles des deux petits disparus. Un geste de solidarité spontané.

Ce mardi, c'est dans la plus stricte intimité que la famille et les proches d'Orphée et Cérès (respectivement 2 ans et 7 ans), les deux enfants décédés mardi dernier, se réuniront afin de les accompagner dans leur dernier voyage.

Si le soutien psychologique s'est organisé au niveau des copains de classe des enfants touchés, il y a aussi une cagnotte qui été mise en place à l'initiative des habitants de la commune d'Erquelinnes, solidaires de Thibald et son papa, afin d'aider notamment la famille pour les frais funéraires. Actuellement, c'est près de 4.300 euros qui ont déjà été récoltés. Il est toujours possible de contribuer à ce geste en s’adressant à un des commerçants locaux, qui ont mis pour beaucoup des récipients où glisser une pièce ou un billet, ou en se rendant directement sur le site de la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/autour-de-thibalt-et-de-son-papa

Outre cette aide financière, le soutien passe aussi par des marques de sympathie (appréciées, nous dit-on) telles que des petits mots, des dessins ou encore des cartes en hommage aux 2 petits disparus mais aussi en soutien à Thibald, le grand frère qui avait dû être hospitalisé, et son papa.

Des proches et voisins pensent aussi à organiser un hommage, sous une forme ou une autre, mais les détails ne sont pas encore arrêtés.