Harcèlement et menaces sur son rival amoureux Charleroi L. C.

Si actuellement, la situation semble s'être définitivement aplanie entre l'ex-compagnon et le nouvel homme de l'ancienne compagne d'Eddy, ce ne fut pas le cas en 2019 et 2020.



À l'époque, Marc a déposé plusieurs plaintes à la zone de police Germinalt contre Eddy. D'après le premier cité, l'ex-compagnon de sa chérie l'a harcelé et menacé à plusieurs reprises. Le dossier révèle de nombreux passages de l'Audi d'Eddy, devant le domicile de Marc. Le prévenu aurait même, à l'occasion d'un passage le 2 mai 2020, mimé un signe d'égorgement avec une arme noire.



Les trajets d'Eddy vérifiés



Ce jeudi matin, à la barre du tribunal correctionnel, Eddy conteste les faits dénoncés par Marc. "Oui, effectivement je passe devant son domicile, mais c'est mon chemin principal pour aller à divers endroits. C'est vrai que mon véhicule fait aussi plus de bruit qu'une voiture normale."



Les policiers de la zone de police locale ont effectué des vérifications pour confirmer l'exactitude des faits dénoncés. Le téléphone d'Eddy a notamment révélé que ce dernier a effectué un demi-tour, à hauteur du domicile de Marc, et dans le créneau horaire où la menace a eu lieu.



Le prévenu, également poursuivi pour la détention de deux armes prohibées (une matraque télescopique et une autre artisanale), ne conteste pas la présence des deux armes à son domicile. Pour le parquet, une suspension du prononcé suffirait à sanctionner l'attitude d'Eddy, inconnu de la justice. Me Puccini, à la défense, sollicite également cette mesure de faveur, au cas où les préventions seraient établies. Jugement le 17 mars.