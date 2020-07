En cinq ans, la police n’a ouvert que huit dossiers de ce type...

La lutte contre le harcèlement des filles commence par l’éducation des fils." Ce pourrait être la conclusion de l’échevine Françoise Daspremont (PS) en charge de l’Égalité Femmes/Hommes à Charleroi. Dans une réponse écrite au chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos, elle confirme que le nombre de dossiers pour infractions à la loi sexisme de 2014 est ridiculement bas. En l’espace de cinq ans, la police n’a en effet recensé que huit plaintes pour "discrimination fondée sur le sexe". Quatre avaient trait à des insultes contre des policières dans l’exercice de leurs fonctions, l’autre moitié à différentes situations, de l’attentat à la pudeur à l’agression verbale sur les réseaux sociaux en passant par des faits commis par des supporters dans un stade, et la transformation d’une affiche.

Pour l’échevine, la qualification de "discrimination fondée sur le sexe" ne permet pas de prendre la juste mesure des violences de ce type. De nombreuses victimes sortent ainsi des radars statistiques, on n’a aucune idée de l’ampleur du phénomène. Les plaintes sont reprises sous d’autres intitulés, comme l’attentat à la pudeur, qui ne permettent pas de cibler les discriminations de genre ni les comportements dirigés contre des femmes.

Pour y sensibiliser la police, la Maison Plurielle et le référent genre de la zone ont élaboré un cahier de recommandations à l’usage du personnel, ce guide a été édité à mille exemplaires. Prioritairement destiné aux équipes de première ligne (accueil zonal, intervention, call center), il est distribué aux collègues en formation interne et à tous les nouveaux policiers. Pour Françoise Daspremont, la question du sexisme dans l’espace public dépasse largement le cadre pénal, c’est une question d’éducation et de "cadre de référence culturel". Cela doit se travailler dès le plus jeune âge à l’école et dans les mouvements de jeunesse.

Charleroi vient de participer à l’opération safer cities for girls : une dizaine de jeunes volontaires de 14 à 20 ans ont identifié les lieux dans lesquels ils se sentaient le moins en sécurité dans la ville. Ce travail est appelé à nourrir la réflexion sur le renouveau urbain.