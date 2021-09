Charleroi est l’une des quatre villes belges dans lesquelles l’ONG Plan International a mené sa campagne "safer cities, des villes plus sûres et inclusives" pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le domaine public.

En septembre 2019, une enquête menée auprès de 700 jeunes âgés de 15 à 24 ans a fait apparaitre que 91% des filles avaient déjà été victimes de harcèlement sexuel en rue contre 28% de garçons. Sifflements et regards insistants, remarques sur l’apparence sont les manifestations les plus courantes, devant des tentatives d’approches trop "flirteuses" et des attouchements non souhaités. A Charleroi, ces formes d’agression se manifestent en journée à 32%, 20% le soir et 4% la nuit. La rue et le chemin de l’école sont les lieux les plus exposés. Dans cette étude, une fille sur deux indique que le harcèlement sexuel a un impact fondamental sur sa liberté de mouvement. Les participants ont proposé des solutions : développer une plateforme de partage d’expériences et de bonnes pratiques en ligne, renforcer la sensibilisation et l’éducation, implémenter des "espaces refuges" dans les zones de loisir et mieux informer les témoins sur l’importance de leurs rôles. Dans les transports en commun, les jeunes ont suggéré la création d’un numéro d’urgence ciblant le harcèlement.

Pour des villes plus sûres et plus inclusives, l’ONG a identifié quatre P prioritaires : prévention, protection, participation et poursuite. Même si Charleroi est à la pointe sur la problématique des discriminations, il reste du travail à faire pour mieux former et préparer les policiers à la réception et au suivi des plaintes. La nouvelle échevine de l’Egalité Femmes-Hommes veut en faire l’un des axes prioritaires de son travail politique dans ce département.