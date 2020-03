Le parquet de Charleroi vient d'annoncer ce vendredi une interpellation d'un jeune de 15 ans suite au suicide de la jeune Maëlle, le vendredi 31 janvier. Il a reconnu être à l'origine de la diffusion d'images de la jeune fille nue, et a été placé en institution publique fermée.

Le 31 janvier dernier, la jeune Maëlle, 14 ans, élève de deuxième secondaire à l’école Saint Joseph Notre Dame de Jumet, s’est donné la mort. Les proches parlaient alors de harcèlement scolaire derrière le geste tragique de la jeune fille.

Rapidement, une enquête a été ouverte par le parquet de Charleroi afin de déterminer les causes, les raisons qui ont poussé Maëlle à commettre l’irréparable. Après plusieurs jours d’enquête menée par la zone de police Brunau, et notamment via l’exploitation de données informatiques et de télécommunications (GSM), cinq jeunes ados âgés entre 14 et 15 ans ont été entendus, comme suspects.

Quatre d’entre eux ont été libérés après leurs auditions. Mais un des ados, âgé de 15 ans, a été réentendu une seconde fois jeudi matin et a cette fois reconnu être à l’origine de la diffusion d’une vidéo "nudes", qui montrait la jeune Maëlle nue.



Quatre vidéos diffusées

L’enquête a permis de révéler l’existence de quatre vidéos, montrant la jeune Maëlle. Parmi ces quatre vidéos, une montrant une relation sexuelle entre Maëlle et un autre garçon a été notamment envoyée au jeune homme interpellé., détaille Sandrine Vairon, procureur de division de Charleroi.

L’envoi des vidéos a été situé en octobre 2019 et la diffusion a eu lieu deux mois plus tard. Selon le parquet, c’est cette diffusion qui serait à l’origine du mal-être de Maëlle, et de son geste fatal.



À la suite de son audition devant le juge de la jeunesse, le jeune a été placé pour 30 jours renouvelables dans une institution publique fermée.

L’ado en aveux fréquente la même école que Maëlle mais n’était pas en couple avec la jeune fille. "On a retenu un traitement inhumain avec la circonstance aggravante d’avoir donné la mort sans intention de la donner, de voyeurisme sur une mineure de moins de 16 ans et d’un harcèlement." Ce dernier reconnaît d'ailleurs avoir agi par vengeance, dans l’intention de nuire à Maëlle.

Mais il exprime des regrets. "Jamais il n’aurait imaginé que cela débouche sur le suicide de la victime", explique le parquet vendredi matin en rapportant les propos du jeune homme interpellé.



L’école pas inquiétée

Aucune poursuite n’a été enclenchée contre l’établissement scolaire fréquenté par Maëlle. Plusieurs auditions ont pourtant eu lieu avec les membres l’équipe éducative et du corps enseignant. "Il y avait eu une séance de sensibilisation effectuée au sein de l’école sur les dangers liés à ce genre de vidéos envoyés à d’autres jeunes", précise le parquet.

Le suicide de la jeune Maëlle avait ému toute la Belgique, même la Reine Mathilde avait présenté ses condoléances aux proches de la victime lors d'une visite sur le terrain dans une école à Châtelet, quelques jours après la terrible nouvelle.