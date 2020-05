Hasan Z. est en aveux d’avoir détenu et vendu des stupéfiants depuis deux semaines. Contraint d’arrêter de travailler dans les snacks suite au Covid-19, il s’est lancé dans le business pour gagner de l’argent.

Hasan a l’habitude de travailler. Dernièrement, il travaillait d'ailleurs dans un snack. Mais le Coronavirus a chamboulé le quotidien de bon nombre de personnes, et Hasan n’a pas été épargné. Au chômage forcé à la suite de la fermeture du snack, et pour s’en sortir, Hasan décide de se lancer dans la vente de cocaïne et héroïne. Mais le 31 mars dernier, le Covid-19 met son trafic par terre.

Ce jour-là, sur l’entité de Châtelet, Hasan se trouve à l’arrière d’un véhicule avec un conducteur. La police locale souhaite contrôler la voiture pour vérifier le respect des mesures de confinement récemment mises en place. Hasan attire le regard des policiers avec un comportement jugé "plus que suspect". Les agents décident de fouiller le véhicule. À l’arrière, ils trouvent 36 boulettes et un caillou de cocaïne et d’héroïne.

Rapidement, le conducteur confirme être un client qui se fournit auprès d’Hasan. Ce dernier indique avoir commencé à vendre depuis deux semaines, à la suite de son chômage forcé.

Le ministère public souhaite voir Hasan condamné à une peine de 18 mois de prison ferme. D’après la substitute Coduys, Hasan trafique depuis le mois de décembre 2019. Me Poisson, conseil d’Hasan, plaide un sursis simple. Jugement le 28 mai prochain.