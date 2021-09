À de nombreuses reprises, Hassan a nui à la tranquillité de Vincent, son ex-compagnon, dès que ce dernier lui a annoncé la fin de leur histoire d’amour en mai 2019. Séparation mal digérée par Hassan, qui s’est rendu devant le domicile de Vincent à de nombreuses reprises pour entrer en contact avec son ex et pour obtenir des explications… "Il klaxonnait, hurlait dans la rue, lançait des cailloux sur la façade, dégradait les portes et les volets de l’habitation ou mettait la musique à fond dans sa voiture", résumait la substitute Pied en évoquant les préventions reprochées au prévenu.

Hassan avait également frappé son ex-compagnon avec la ceinture de sécurité d’une voiture à la suite d’un accident. Inconnu jusque-là pour être quelqu’un de violent, le parquet avait quand même suggéré à Hassan d’entamer une formation pour la gestion de la violence et un suivi thérapeutique via des conditions probatoires requises avec les quinze mois de prison requis.

Durant deux ans, Hassan devra respecter ces conditions via une peine de probation autonome qu’il a obtenue ce mardi matin.