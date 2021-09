« Je sais bien que je ne sais pas revenir en arrière, mais je regrette amèrement. C’est dégueulasse ce que j’ai fait. » C’est par ces mots qu’Henrich est revenu sur les faits particulièrement odieux et dégueulasses qu’il a commis en 2018. À l’époque, ce dernier a 70 ans et partage une relation amicale et de confiance avec la jeune Marie (prénom d’emprunt).

Une oreille à l’écoute

Fréquemment, cette dernière rend visite au domicile d’Henrich à Anderlues. Elle trouve auprès du septuagénaire une personne capable de l’écouter sur ses problèmes familiaux et sur ses conflits avec sa maman. Une confiance, quasiment aveugle, noue les deux personnes malgré l’importante différence d’âge.

Le 29 septembre 2018, à l’issue d’une nouvelle dispute avec sa maman, Marie se rend chez Henrich. Âgée de 17 ans, cette dernière accepte l’invitation du prévenu pour discuter… L’adulte et la mineure consomment une bouteille de Vodka. Au troisième verre, l’adolescente se sent mal et s’allonge dans le divan.

Viol et attentat à la pudeur

Tout profit pour Henrich, qui voit là une belle occasion d’abuser de la jeune fille. « Il lui a touché le corps, les fesses, les seins avant de lui retirer sa culotte et son pantalon », détaille le substitut Brichet. La suite glace le sang. Henrich profite du sommeil de Marie pour la violer avant de la nettoyer avec un vulgaire gant de toilette humide…

Pendant longtemps, le septuagénaire a eu du mal à assumer les actes qu’il a commis. Mais ce mercredi, face au tribunal, Henrich admet être l’auteur du viol et de l’attentat à la pudeur. « Je regrette du plus profond de mon cœur », lâche le prévenu, ému. Le parquet souhaite sanctionner son attitude, qui fait preuve, selon le substitut du procureur, d’une absence de culpabilité et d’une reconnaissance tardive des faits. Une peine de 7 ans de prison ferme est requise contre Henrich. Jugement le 4 octobre.