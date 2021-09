Etablies à la rue de Montigny depuis 2019, Aline et Julie ont développé une nouvelle manière de concevoir la fameuse boîte à tartine des écoliers d’abord et des travailleurs ensuite. Si elles sont installées aujourd’hui dans leurs murs depuis 2019, l’idée date de 2017. A cette époque, les deux entrepreneurs de Charleroi ont l’idée de faire rentrer de nouvelles valeurs dans les écoles. "Nous voulions proposer des plats équilibrés et réalisés de manière durable. Le challenge a été de faire goûter des plats dont les enfants n’avaient pas l’habitude. Le concept a pris et les grands ont suivi", explique Aline.

S’étant adjoint la collaboration d’une diététicienne, elles affinent leurs plats afin de proposer non seulement des plats équilibrés mais aussi gourmands et colorés avec des aliments de saison. "Nous avons conçu des salades généreuses à base quinoa et des warps dans lesquelles il est possible de mettre pas mal de légumes. La forme et les couleurs jouent un rôle important car certains pensent que manger sain est fade et insipide. Nous ne sommes pas réservés qu’aux végans, il y a des plats à base de poulet par exemple et nous proposons également un pain de viande revisité."

Au-delà du visuel et du goût, Aline et Julie ont poussé le concept au maximum en misant sur le durable et la tendance au "zéro déchets". "Beaucoup de nos contenants sont compostables. Nous tentons d’éliminer le plastique au maximum et de ne proposer que des bouteilles en verre. Nous travaillons également sur des contenants "cautionnés". S’ils sont ramenés dans les 14 jours il n’y a rien à payer. Il est possible de les déposer dans différents endroits autres que chez nous."