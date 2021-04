On le rappelle, la start-up farciennoise Home Eos produit depuis 2017 des barrières acoustiques "Stop-Sound" à haute performance, fabriquées à base de sucre, de protéine et d'eau. Le tout sur seulement quelques millimètres d'épaisseur, résistant au feu et à l'eau, avec une efficacité de -65 décibels (équivalent d'une douche allumée, du brouhaha des conversations dans un restaurant ou encore d'une télévision allumée). L'objectif est de remplacer les produits basés sur des énergies fossiles par des solutions basées sur des matériaux renouvelables ou recyclés.

L'été passé, l'entreprise carolo avait été mondialement reconnue via le label Solar Impulse qui récompense 1000 solutions rentables pour sauver l'environnement.

Cette fois, ils viennent de lever 1,85 million d'euros auprès de Sambrinvest (public-privé), Innovation Fund (public-privé) et la SRIW (public), annoncent-ils dans un communiqué.

L'objectif d'HomeEos est de revoir sa stratégie commerciale en devenant un OEM (original equipment manufacturer), c'est-à-dire en fabriquant des produits pour d'autres entreprises qui pourront les vendre, plutôt que de les vendre directement. L'équipe sera également renforcée, et il est prévu d'aménager une nouvelle ligne de production pour 2022.