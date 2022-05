C’est une bonne nouvelle pour la diversité de l’offre commerciale en centre-ville : un espace boutique-dégustation de bières de microproduction vient d’ouvrir ses portes à l’angle des rues de Montigny et Prunieau. Son nom : Hop’s comme houblon en anglais. Le projet est porté par Diego Herrera, un expatrié chilien tombé amoureux de la bière. "Avec l’aide de la fabrique à boutiques de Charleroi, j’ai pu créer cette activité", explique celui qui a suivi deux années de formation en zythologie à l’IFAPME. Après un stage à la brasserie du Clocher à Namur, ce néo-carolo a pris le temps de construire son assortiment dans une vision de défense des petits producteurs et des circuits courts. Il propose quelque 170 types de bières issues de microbrasseries, en Belgique et à l’étranger.

Depuis la gamme des Zythologist à Courcelles -avec une surprenante IPA crémeuse aromatisée à la vanille- jusqu’aux spécialités de Croatie, d’Irlande, d’Espagne ou de Norvège, ce sont autant de découvertes gourmandes et de coups de cœur potentiels pour les amateurs, conditionnés en cannettes ou en bouteilles. Diego travaille à l’élaboration d’animations périodiques pour son magasin : des soirées découverte, des séances de beer pairing et des apéros-rencontre de fin de semaine. "J’ai trois types de clients : des connaisseurs à la recherche d’innovations, des personnes qui veulent des conseils et d’autres en quête de cadeaux originaux aux saveurs houblonnées."

Bières élevées en fûts de whisky ou en barriques bordelaises, fruitées, gueuzes acidulées dans l’esprit des Lambic, APA, stouts, porter, éphémères, toutes sont artisanales : des centaines de propositions sont en vente et en dégustation chez Hop’s, où le propriétaire a toutes les compétences pour guider les consommateurs dans leurs choix. Le commerce a aussi pignon sur le web : "nous avons en effet créé un portail de vente en ligne (www.hopshop.be)." Diego Herrera se met au défi de nous faire découvrir des brasseurs exceptionnels près de chez nous. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30, avec un projet de nocturnes les vendredis jusque 21h (sans doute à partir de septembre).