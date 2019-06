A Charleroi, le front commun syndical CGSP-CSC Services Publics a fermé les maisons communales des cinq districts urbains : les travailleurs n’ont donc pu prendre leur service à leur arrivée ce jeudi matin. Les guichets citoyens seront inaccessibles. Quant aux membres du collège et au personnel de leurs cabinets politiques, ils n’ont pu eux non plus rejoindre leurs bureaux. "Nous voulions marquer un dernier grand coup avant les vacances", explique le secrétaire régional de la CGSP Philippe Barbion.

Un préavis d’action a été déposé le mois dernier pour faire pression sur les autorités communales.

"Après plusieurs mois de sensibilisation et interpellation, des partis politiques et plus particulièrement la majorité en place sur la ville de Charleroi, force est de constater que le silence est roi.

Les travailleurs sont inquiets et sont interpellés par le manque de réaction des partis politiques sur leurs conditions de travail qui se dégradent dues à une carence de travailleurs.

Les plans d’embauche sont insuffisants, très déséquilibrés et manquent de cohérence.

Tous les services sont en souffrance et si rien n’est mis en place rapidement, les organisations syndicales estiment que certains services pourraient disparaître à moyen, voire à court terme.

Les travailleurs attendent des réponses rapides et au-delà de renforcer les cellules d’encadrement et de contrôle, il faut surtout des bras !!!!!!

Le mouvement ne s’essouffle pas et aujourd’hui les cinq hôtels de ville où sont installés les guichets d’accueil aux citoyens seront fermés pour rappeler leur importance aux autorités" ont communiqué les syndicats CGSP et CSC-SP.

La journée de jeudi a été choisie pour ne pas pénaliser les citoyens car les bureaux sont fermés à la population l’après-midi. Des piquets de grève resteront aux portes des bâtiments toute la journée.