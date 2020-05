Le député-bourgmestre de Farciennes va devoir choisir son mandat.

Légalement, rien n’empêche le député-bourgmestre de Farciennes de cumuler ses deux mandats. Hugues Bayet se trouve dans la même situation que Caroline Taquin (MR) à Courcelles, il se partage entre le mayorat et la Chambre des représentants. Sauf qu’il est socialiste et membre d’une fédération dont les militants se sont massivement déclarés en faveur du "décumul intégral", c’est-à-dire de l’interdiction de siéger simultanément dans un exécutif communal et dans un parlement.