De 2011 à 2020, le prévenu a commis des actes d'une extrême gravité sur huit victimes différentes, mineures à l'époque des faits. Ces dernières avaient entièrement confiance envers leur papy de cœur, mari de la grand-mère de sang depuis 2001. Durant ces neuf longues années, Christian a fait fi de cette confiance pour commettre divers faits : viols sur deux des victimes, attentats à la pudeur (parfois avec violence) et voyeurisme.

Droguées au Trazodone

52.000 fichiers pédopornographiques

L'existence de ces faits que personne ne suspectait au sein de cette grande famille est révélée au grand jour à la suite d'une sortie familiale organisée le 15 août 2020, autour d'un lac. Ce samedi-là, des témoins vont relever le comportement inadéquat de Christian., précise Me Brocca, intervenant pour plusieurs parents de victimes.Cindy (prénom d'emprunt) raconte à sa mère les nuits passées chez son papy. Elle explique, avec ses mots d'enfant, que le prévenu luiouLa victime va plus loin dans l'horreur et confirme que son papy va la chercher en pleine nuit pour abuser d'elle.Pour parvenir à ses fins, Christian lui administrait également du Trazodone (une sorte de somnifère), ainsi qu'à la seconde victime des viols.Une perquisition menée au domicile de Christian a permis la saisie du matériel informatique du prévenu. Et le contenu découvert dans l'ordinateur ou le disque dur externe est édifiant : 52.000 photos, vidéos, images et montages parfaitement classés par le quinquagénaire. Parmi ces fichiers, des preuves des viols, ainsi que des vidéos filmées à l'insu des victimes lors de bains. Christian planquait son smartphone sous la manne de linge ou dans des chaussettes pour filmer les jeunes filles nues, avant de transférer les vidéos sur son ordinateur.Le pervers maîtrisait également des logiciels de montages en plaçant les visages de ses victimes sur les films pédopornographiques téléchargés. Pour le parquet, il est évident que ce comportement déviant doit être lourdement sanctionné. Ce qui est également flagrant, c'est que Christian a un problème et qu'il doit être soigné. C'est pourquoi une peine de minimum 17 ans de prison est requise, avec une mise à disposition du TAP de 5 ans.Me Bastianelli, assurant la défense du prévenu, est également d'avis que son client a besoin de soins. Un sursis probatoire est sollicité. Jugement le 9 février.