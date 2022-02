Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, Sameur a été condamné à 8 mois de prison par défaut pour avoir frappé son épouse, le 22 décembre 2020, à Charleroi. Nullement satisfait par cette décision jugée en son absence (il était positif au Covid lors de l'examen du dossier le 16 novembre 2021), le mari a formé opposition au jugement pour échapper à la peine de prison ferme.

En couple depuis 6 ans avec sa chérie, Sameur n'a jamais connu d'écart de conduite jusqu'au 22 décembre 2020. Ce jour-là, une dispute a éclaté dans le couple. Comme le confirme Me Martines, à la défense, son client a souhaité voir sur le compte bancaire de sa femme pour vérifier que les allocations familiales avaient été versées. « Mais la victime avait changé le code d'accès de l'application mobile de la banque. Il l'a repoussé. »Pour la même scène, Sameur a également été condamné pour avoir proféré une menace à son épouse. « Si tu ne me donnes pas le code, je vais te tuer. » Le parquet requiert la confirmation de la peine prononcée, sans toutefois s'opposer à un sursis simple. C'est la première fois que Sameur commet ce type de faits et, de plus, ce dernier a respecté les mesures alternatives ordonnées par le juge d'instruction.Du côté de la défense, on préfère la mesure de suspension simple du prononcé au lieu du sursis. Jugement le 1er mars.