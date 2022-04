Le campus de Charleroi se dessine un peu plus chaque jour. En septembre, l’Université Libre de Bruxelles et l’UMons lanceront un certificat en intelligence artificielle en médecine et santé digitale - une première en Belgique. Il sera organisé sur le site "Marie Curie" de l’intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC). Ce cursus innovant a pour but de "faire découvrir les potentialités et limites actuelles de l’IA et des technologies digitales dans les soins de santé".