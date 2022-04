C'est durant cette nuit-là que le prévenu a commis la plupart des vols avec effraction pour lesquels il a comparu, ce jeudi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ibrahim s'est d'abord retrouvé à Fleurus, sur le site d'Engie. Sur place, il a volé une Peugeot Partner avec laquelle il n'a pas pu aller bien loin puisqu'il « ne savait pas conduire ». La voiture a donc terminé sa course dans une barrière. Quatre autres tentatives ont été commises par le voleur, sur quatre autres véhicules.

Ensuite, Ibrahim a tenté de commettre des vols à Gilly, avenue Germinal. Un riverain, alerté par des bruits suspects à l'extérieur de son habitation, a alerté la police sur les agissements suspects d'un homme porteur d'un gilet orange fluo. Ce même suspect a été repéré, un peu plus tard, rue de Taillis Pré à Châtelineau, en train de visiter des véhicules. Un GPS et des documents de bord ont notamment été embarqués. Manque de bol pour Ibrahim, des traces de sang ont été retrouvées dans plusieurs véhicules ou aux alentours. Les analyses ont démontré qu'il s'agissait bien de l'ADN du prévenu.



Deux vélos volés à Marchienne-au-Pont

Digne d'un city-trip, Ibrahim s'est également distingué avec un comparse (Mohamed, absent et jugé par défaut) en août dernier. Cette fois-ci, à Marchienne-au-Pont, le duo a jugé bon de voler dans un garage à la porte défectueuse le vélo d'un gamin. « La propriétaire a alerté la police, une première fois. Mais également une seconde fois, puisque les deux suspects sont revenus sur place quelques instants après pour embarquer un second vélo », précise le substitut Vervaeren.Pour le vol des deux vélos, Ibrahim prétend les avoir achetés 30 euros/pièce pour les offrir à sa famille. Pour sa balade nocturne en novembre, c'est une autre version jugée « pas du tout crédible » par le parquet qui est évoquée. « J'étais désorienté parce que je venais de prendre deux médicaments. Je cherchais un abri, un endroit pour y dormir parce qu'il pleuvait. Je ne me souviens pas de tous les vols, c'est flou pour moi », prétend l'homme détenu à Jamioulx.Pour le parquet, qui considère donc qu'Ibrahim « a ingurgité deux médicaments qui l'ont fait voler », ce dernier doit être condamné à deux peines distinctes : 40 mois de prison, avec sursis, pour les nombreux vols et tentatives de vols et trois mois supplémentaires pour le séjour illégal sur le territoire. Me Anne Ureel, à la défense, plaide elle aussi un sursis.Jugement dans deux semaines.